Mesut Özil'den Löw'e tokat gibi hareket! Görüşmedi

Mesut Özil, antrenman aahasına aelen Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'le Görüşmedi

Irkçılık iddialarının altında EURO 2024 ev sahipliği için yarın yapılacak toplantıyı bekleyen Almanya'da Milli Takım Teknik Direktörü Löw, Mesut Özil'le görüşmek için antrenman sahasına gitti ancak bu hareketi sonuçsuz kaldı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw ve Alman Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff'un Mesut Özil ile görüşme girişimi Mesut'un istememesi ve Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'in de ikiliyi antrenman tesislerine almaması üzerine sonuçsuz kaldı.

Bierhoff ile birlikte Londra'da bulunan Löw, Arsenal'da forma giyen Mesut Özil ile birlikte Alman milli futbolcular Leno, Mustafi ve eski milli futbolcu Mertesacker ile görüşmek istedi. Londra'nın kuzeyinde bulunan antrenman tesislerine giden ikili, misafirler için ayrılan bölümde Leno, Mustafi ve Arsenal Altyapı Sorumlusu Mertesacker ile bir araya geldi. Bierhoff'un daha önceden Mesut'un menajeri Erkut Söğüt'e konuyu iletmesine rağmen buluşmaya Mesut Özil gelmedi. Löw ile Bierhoff bu kez Mesut'u antrenman sahasında görebilmek için çalışmayı izlemek istedi. Ancak bu girişim de Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'e takıldı. Emery, Löw ve Bierhoff'un antrenman sahasına girmesine müsaade etmedi. Böylece Löw'ün Mesut ile görüşe isteği gerçekleşmedi. Löw daha önce de yaptığı açıklamada Mesut'u birkaç kez telefonla aradığını ancak yıldız futbolcunun telefonlarına cevap vermediğini söylemişti.