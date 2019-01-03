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Mesut Özil'den Kabe örtüsüyle paylaşım

03 Ocak 2019 Perşembe 18:09
Mesut Özil'den Kabe örtüsüyle paylaşım

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, evinde Kabe örtüsünden bir parça bulundurduğu için onur duyduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından Kabe örtüsünün çerçeve içine alınmış parçasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan 30 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, "Evimde, Mekke'deki Kabe'nin örtüsünden özel bir parça bulundurduğum için onurlu ve imtiyazlıyım. Bu paha biçilemez hediyeyi almak inanılmaz mutluluk verici. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:09
  1. Arsenal
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Mesut Özil

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