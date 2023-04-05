Mesut Özil'den Erdoğan paylaşımı: Gurur duyuyoruz
Futbolu bırakan dünyaca ünlü isim Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Togg önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, gurur duyduğunu belirtti.
Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil Togg T10X'in ilk teslimatı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. İlk teslimat Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edildi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan "Gemlik" renkli Togg makam aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg'un önünde poz verdi.
Özil'den Erdoğan paylaşımı
Eski yıldız futbolcu Mesut Özil, 26 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından Togg ile ilgili paylaşımda bulundu.
'Gurur duyuyoruz'
Mesut Özil paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Togg önünde çekilmiş fotoğraflarını kullanarak "Hamdolsun, gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.