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Mesut Özil'den duygulandıran paylaşım!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil ile görme engelli taraftarın buluşması büyük beğeni topladı.

12 Nisan 2019 Cuma 23:56
Mesut Özil'den duygulandıran paylaşım!

Mesut Özil ile minik bir Arsenal taraftarı arasında yaşananlar sosyal medyada oldukça beğenildi. Görme engelli çocuk, Mesut Özil'i yüzüne dokunarak tanıdı.

Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, dün minik bir hayranıyla buluştu. İkilinin buluşması unutulmaz dakikalara sahne oldu.

Görme engelli miniğin hayali gerçek oldu

Bir Arsenal taraftarı olan Mikey Poulli'nin hayali Mesut Özil'le tanışmaktı. Hayali gerçekleşen Poulli büyük sevinç yaşadı.

Dün Arsenal'in Napoli'yi 2-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasının ardından Mesut'la Poulli bir araya geldi.

Minik taraftar Mesut Özil'i yüzüne dokunarak tanıdı. Özil'in burnunu, saçlarına ve yanaklarına dokunan Poulli, yıldız oyuncuyu tanıdıktan sonra son derece mutlu oldu.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:56
  1. Mesut Özil

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