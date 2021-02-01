Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci bombalarını patlatan Fenerbahçe'de ayrılık
Yaptığı transferlerle taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.
Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci bombalarını patlatan Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedildi.
Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Bilgilendirme | Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir.
Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."