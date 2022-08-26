Mesut Özil sen ne yaptın böyle!
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Antwerp'i 3-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Fenerbahçe'den transfer edilen Mesut Özil, karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil oldu. Hazır olmayan görüntüsüyle taraftarları karşılayan Özil'in kaçırdığı gol pozisyonu sosyal medyada gündem oldu. Bomboş bir şekilde ceza sahasında topla buluşan Özil, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu dışarı gönderdi.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Antwerp'i 3-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Fenerbahçe'den transfer edilen Mesut Özil, karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil oldu. Hazır olmayan görüntüsüyle taraftarları karşılayan Özil'in kaçırdığı gol pozisyonu sosyal medyada gündem oldu. Bomboş bir şekilde ceza sahasında topla buluşan Özil, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu dışarı gönderdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, rakibini mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil olan Mesut Özil'in kaçırdığı pozisyon sosyal medyanın diline düştü.
BOMBOŞ POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ
Maçın 90+2. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Mesut Özil, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu auta gönderdi. Kendisinin de şaşırdığı o anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Hazır olmayan görüntüsüyle dikkat çeken Özil için sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.
Kadın - Aile
Batırık nerenin yemeği, tarifi nasıl yapılır? Batırık yemeği nedir? Mersin batırık tarifi
Kadın - Aile
Elma-Dolması tarifi: Elma dolması hangi yöreye aittir? Elma dolması Osmanlı mutfağından gelen lezzet
Medya
Dizi için kilo alan ünlülerden oldu! Ünlü aktör tanınmaz hale geldi: Rolü için tam 270 kilo aldı
Kültür - Sanat
Deniz kertenkelesi fosili: 66 milyon yıl önce denizlerin hakimi biliniyordu! Dev deniz kertenkelesine ait fosil bulundu