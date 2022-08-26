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Spor Mesut Özil sen ne yaptın böyle!
Spor

Mesut Özil sen ne yaptın böyle!

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Antwerp'i 3-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Fenerbahçe'den transfer edilen Mesut Özil, karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil oldu. Hazır olmayan görüntüsüyle taraftarları karşılayan Özil'in kaçırdığı gol pozisyonu sosyal medyada gündem oldu. Bomboş bir şekilde ceza sahasında topla buluşan Özil, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu dışarı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 12:42:00 -
Mesut Özil sen ne yaptın böyle!

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Antwerp'i 3-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Fenerbahçe'den transfer edilen Mesut Özil, karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil oldu. Hazır olmayan görüntüsüyle taraftarları karşılayan Özil'in kaçırdığı gol pozisyonu sosyal medyada gündem oldu. Bomboş bir şekilde ceza sahasında topla buluşan Özil, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu dışarı gönderdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, rakibini mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil olan Mesut Özil'in kaçırdığı pozisyon sosyal medyanın diline düştü.

BOMBOŞ POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

Maçın 90+2. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Mesut Özil, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu auta gönderdi. Kendisinin de şaşırdığı o anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Hazır olmayan görüntüsüyle dikkat çeken Özil için sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.

 

 

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