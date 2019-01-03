Mesut Özil Kabe örtüsüyle fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, evinde bulunan Kabe örtüsüyle fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden büyük beğeni topladı.03 Ocak 2019 Perşembe 18:54
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, evinde Kabe örtüsünden bir parça bulundurduğu için onur duyduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaştı
Sosyal medya hesabından Kabe örtüsünün çerçeve içine alınmış parçasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan 30 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, "Evimde, Mekke'deki Kabe'nin örtüsünden özel bir parça bulundurduğum için onurlu ve imtiyazlıyım. Bu paha biçilemez hediyeyi almak inanılmaz mutluluk verici. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.
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