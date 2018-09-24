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'Mesut Fenerbahçe'ye gidebilir'

İngiliz medyası, Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:58
'Mesut Fenerbahçe'ye gidebilir'

İngiltere'den Fenerbahçe için yeni transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Sezon başında Jack Wilshere ile ilgilenen ancak oyunucuyu Premier Lig ekibi West Ham United'a kaptıran Fenerbahçe için son iddia Sky Sports'tan geldi. 

'FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ DEVAM EDİYOR'
Sky Sports yorumcularından Charlie Nicholas, Arsenal'ın yıldız futbolcuyu ocak ayında elden çıkarabileceğini ileri sürerek, "Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ilgisi devam ediyor. Ancak transferin parasal durumunu nasıl halledecekler bilmiyorum" dedi.

REAL MADRİD'DE OYNAMIŞTI
Kariyerine Almanya'da başlayan Türk asıllı oyuncu, Werder Bremen'de ve almanya milli takımında gösterdiği başarı sonrasında İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.

203 MAÇTA 40 GOL 71 ASİST
Madrid'de geçirdiği 3 sezonun ardından 40 milyon euroya Arsenal'e transfer olan yıldız oyuncu gerden kalan 6 sezonda 203 maçta 40 gol 71 asistlik bir performans sergiledi. 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 08:58
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