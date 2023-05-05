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İSLAM Mesut Demir Hoca'nın ölmeden önceki son sohbetinde ibretlik mesajlar!
İSLAM

Mesut Demir Hoca'nın ölmeden önceki son sohbetinde ibretlik mesajlar!

Yeniakit Publisher
2023-05-05 23:16:00 -
Mesut Demir Hoca'nın ölmeden önceki son sohbetinde ibretlik mesajlar!

Geçirdiği kalp krizi sonucu ahirete irtihal eden İsmailağa Camiası'nın kıymetli hocalarından Mesut Demir Hoca, son sohbetinde ibretlik mesajlar verdi.

İsmailağa Cemaati'nin kıymetli hocalarından Mesut Demir Hoca, vefat etmeden önceki son videosunda ibretlik mesajlar verdi.

Mesut Demir Hoca, kabir ve ahirete dikkat çektiği sohbetinde, "Şu anda İstanbul'da 400 kişi ölüyor. Bu 400 kişi her gün Allah'a hesaba çıkıyor. Bu gece hesaba çıkıyorlar Allah'a..." ifadelerini kullandı.

İnsanın namazdan, giydiğinden, içtiğinden, baktığından ve birçok şeyden hesaba çekileceğini vurgulayan Mesut Hoca, şöyle konuştu:

"Saatlerce telefonla uğraşıyorsun. Eline tesbih, Kur'an alamıyorsun... Allah-u Teala teheccüd vakti 'Yok mu istiğfar etmek, özür dilemek isteyen?' diyor. 'Ben Allah olarak hazırım, affedeceğim sizi' diyor."

Teheccüdün önemine dikkat çeken Mesut Hoca konuşmasının devamında şunları söyledi:
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"Hesabını veremeyeceği dünyalık için 'patronun emri, kızar bana' diye erkenden kalkıp işe gidiyor. Kainatı yaratan Mevla 'Yok mu rızık isteyen, patron benim, rızkınızı vereceğim sizin' diyor. Her gece Mevla kullarını adam yerine koyuyor da, bizzat kullarını huzurunda istiyor."

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