Mesut Demir Hoca Hiranur iftirasının perde arkasını anlattı!
İsmailağa'nın önde gelen isimlerinden Mesut Demir Hoca, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "çocuğunu 6 yaşında evlendirdi" iftirasının sebebini geçmişten örneklerle anlattı.
Yeniakit.com.tr
İsmailağa Cemaati'nden Mesut Demir Hoca, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "çocuğunu 6 yaşında evlendirdi" iftirasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Hayatta öyle bir yanlış yapmaz. Bütün milleti inandırmaya çalışıyorlar." diyerek Yusuf Ziya Gümüşel'i savunan Demir Hoca, geçmişten örneklerle iftirayı gündemde tutanların amacını anlattı:
Onların dertleri hükümeti 1 puan indirelim. Erbakan hocayı neyle indirdiler aşağıya, Ali Kankancı’larla indirdiler. Tamamıyla tuzaktır, tezgahtır bu.