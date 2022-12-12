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Gündem Mesut Demir Hoca Hiranur iftirasının perde arkasını anlattı!
Gündem

Mesut Demir Hoca Hiranur iftirasının perde arkasını anlattı!

İsmailağa'nın önde gelen isimlerinden Mesut Demir Hoca, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "çocuğunu 6 yaşında evlendirdi" iftirasının sebebini geçmişten örneklerle anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 23:58:00 - 2022-12-12 23:59:34

 Yeniakit.com.tr 

İsmailağa Cemaati'nden Mesut Demir Hoca, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "çocuğunu 6 yaşında evlendirdi" iftirasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Hayatta öyle bir yanlış yapmaz. Bütün milleti inandırmaya çalışıyorlar." diyerek Yusuf Ziya Gümüşel'i savunan Demir Hoca, geçmişten örneklerle iftirayı gündemde tutanların amacını anlattı:

Onların dertleri hükümeti 1 puan indirelim. Erbakan hocayı neyle indirdiler aşağıya, Ali Kankancı’larla indirdiler. Tamamıyla tuzaktır, tezgahtır bu.

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