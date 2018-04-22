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Mesut Bakkal'dan flaş açıklama! 'Küme düşersek bunun vebalini kim ödeyecek'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Galatasaray maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu.

22 Nisan 2018 Pazar 01:39
Mesut Bakkal'dan flaş açıklama! 'Küme düşersek bunun vebalini kim ödeyecek'

Süper Lig’in 30'uncu haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ligde kalma hesapları yapan Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklama yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sonuca üzüldüğünü söyledi.

Maçta iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını belirten Bakkal, "2-0'dan 2-2'yi yakalıyorsunuz. Sonra çok geriden çıkan pozisyonda penaltı ve kırmızı kart. Lucas'ın kaçırdığı bir gol ve 3-2 mağlup oluyorsunuz. Puana çok ihtiyacımız olan haftalar. Oyuna şaşkın başladık, oyuna iyi başlamadık. 2-0 geriye düştük. Galatasaray gibi bir takıma 2-0'dan 2-2'ye getirip, birçok pozisyon üretebiliyorsanız iyi takımsınızdır. Bu net" dedi. 

Galatasaray'ın galibiyetini küçümsemediğini belirten Bakkal, en azından maçı bir puanla kapatmayı düşündüklerini söyledi. İyi oynadıklarını ve her takımı yenecek güçlerinin olmasına rağmen yenildiklerini belirten Bakkal, kaçan pozisyonlarla canlarının yandığını söyledi.

Bir gazetecinin son haftalardaki Alanyaspor maçlarında görev alan hakemlerin tartışılan kararları hakkındaki yorumunu sorması üzerine Mesut Bakkal, şunları söyledi:

"Penaltılar yüzde yüz olmasa ben hadi diyeceğim. Şimdiki pozisyonu yine izliyorum. Yayıncı kuruluş çizgiyi de çekti, çok geriden çıkan bir pozisyon ve Muslera atılacak, kırmızı kart ve bir daha penaltı. Geçen Malatya maçında Emre Akbaba'nın penaltısının aynısı. Yani hiç mi seyredilmiyor, ben anlamıyorum. Bunların değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor herhalde. Şimdiye kadar yaklaşık 16-17 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk defa burada konuştum. Ortada olsa 'ha' diyeceğim, 'belki' derdik ama her maç aynı her maç."

Alanyaspor'un Süper Lig'de kalması gereken bir takım olduğunu da vurgulayan Bakkal, "Eğer Allah göstermesin bugünkü mağlubiyetle küme düşersek bunun vebalini kim ödeyecek? Alanyaspor kimsenin tavuğuna kış dememiştir herhalde. Kendi hamuruyla, emeğiyle buralara gelmiş bir takım. Kimsenin kuyruğuna basmamışsızdır herhalde. Çok düzgün yönetilen bir kulüp hakikaten. Ama iyi oynayan bir takım var. Buradan çıkarız herhalde, çıkacağımızı da düşünüyorum" dedi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 01:39
  1. Malatya
  2. Mesut Bakkal
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Alanyaspor
  5. Galatasaray

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