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Mesut Bakkal üniversitede derse katıldı

Teknik direktör Mesut Bakkal, Ankara Üniversitesi'nde spor muhabirliği dersinde öğrencilere, "Günümüzde futbol" başlıklı sunum yaptı

25 Aralık 2018 Salı 15:53
Mesut Bakkal üniversitede derse katıldı

Teknik direktör Mesut Bakkal, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde spor muhabirliği dersine konuk oldu.

Üniversitede Lütfü Özel'in dersine katılıp, "Günümüzde futbol" başlıklı bir sunum yapan Bakkal, yaklaşık 18 yıldır Süper Lig'de takım çalıştırdığını söyledi.

Son olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev yapan Bakkal, "Futbol inanılmaz bir sektör, adeta bacasız fabrika. Milyon avro, dolarların döndüğü bir sektör. İnanılmaz bir kazanç. Çünkü yaklaşık 227 milyon insan bundan ekmek yiyor. Baktığınız zaman büyük bir güç." ifadelerini kullandı.

Bakkal, Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya'da 28 milyon, bizde ise sadece 6 milyon insan spor yapıyor. Diyorlar ki niye oyuncu yetişmiyor? Yetişmez, mümkün değil. Yarıştığımız tüm ülke kulüplerinde futbola başlama yaşı 5. Elit futbolcunun yetişmesi için 10 bin saat futbol oynaması gerekiyor. Bizde ise kulüplerimizde futbola başlama yaşı genelde 10. Yarıştığımız ülkelerle 5 yıl kaybımız var. Almanya'da 6,5 milyon lisanslı futbolcu var. Almanya'da Türk kökenli lisanslı futbolcu sayısı ise 650 bin. Neredeyse buradakilerle eşit. Avrupa'da 13 yaş altı futbol takımları daha çok. Biz de ise A takımların sayısı daha fazla."

Türkiye'de kulüplerin mali açıdan sıkıntı yaşadıklarına işaret eden Bakkal, "Artık para bitti. Manzara kelimelerle tarif edilmeyecek kadar vahim." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:53
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