MESS’ten iş sağlığı ve güvenliği projeleriyle Tofaş’a 3 ödül birden! 5 yılda kazaları yüzde 90 azalttılar!

Üretim yeteneğiyle dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan Tofaş, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarıyla da sektördeki öncü rolünü sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen “İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri” töreninde 3 ödül birden aldı.

10. yıl özel ödülü de Tofaş’a!

Tofaş, MESS üyesi iş yerlerinin sektöre ilham veren iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarının ödüllendirildiği törende, 3 ödüle birden layık görüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde Tofaş, “Rutin Dışı Görevlerde Davranışla Fark Yaratan Sonuçlar” ve “Pres Altında Güvenli Çalışma” projeleriyle ödüllendirilirken, yarışmanın 10’uncu yılı kapsamında verilen “10. Yıl Özel Ödülü” ne layık görülen 6 firmadan biri oldu. “10. Yıl Özel Ödülü”; yarışmaya ilk günden itibaren sağlanan katkılar, başvuru ve ödül başarıları, komisyon çalışmalarına katılım ve iş güvenliği alanındaki araştırma faaliyetlerine verilen destek kriterleri doğrultusunda belirlendi. Konu hakkında açıklama yapan Tofaş İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Orçun Sarıca, “Tofaş’ta iş sağlığı ve güvenliğini yalnızca bir süreç ya da hedef olarak değil, çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. ‘Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı’ vizyonumuz doğrultusunda; teknolojiyi, çalışan katılımını ve davranış odaklı yaklaşımları bir araya getirerek güvenli çalışma kültürünü sürekli geliştiriyoruz. Bu yıl projelerimizin yanı sıra, iş güvenliği kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan kuruluşlara verilen ‘10. Yıl Özel Ödülü’ne de layık görülmek bizim için ayrıca anlamlı. Bu ödül; çalışanlarımızın katkısının, ekiplerimizin kararlılığının ve Tofaş’ın sürdürülebilirlik vizyonunun güçlü bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de insanı merkeze alan yenilikçi uygulamalarla sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güvenli çalışma kültürümüzü hep birlikte daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.

İş kazalarında yüzde 90 iyileştirme!

“Rutin Dışı Görevlerde Davranışla Fark Yaratan Sonuçlar” projesiyle dikkat çeken Tofaş, son beş yıllık kaza analizlerinden yola çıkarak rutin dışı işlerdeki riskleri azaltmaya yönelik kapsamlı bir dönüşüm programı hayata geçirdi. Eğitimler, risk deneyim merkezleri, VR uygulamaları ve davranış odaklı saha çalışmaları sayesinde rutin dışı iş kaynaklı kaza frekansında yüzde 90 oranında iyileşme sağlandı. “Pres Altında Güvenli Çalışma” projesi kapsamında ise çalışanların pres altına güvenli girişini destekleyen üç aşamalı akıllı emniyet sistemi devreye alındı. Görsel uyarı, sesli ikaz ve otomatik bilgilendirme adımlarından oluşan sistem sayesinde emniyet takozu kullanılmadan pres altına girişlerin önüne geçilerek güvenli çalışma davranışları önemli ölçüde güçlendirildi.