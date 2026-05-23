Enerji ve çevresel piyasalara yönelik şeffaflık yönetmeliği ertelendi

Enerji ve çevresel piyasalarda şeffaflığın artırılması ve piyasa bozucu davranışların önlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Ocak 2027'ye ertelendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), enerji ve çevresel piyasalarda şeffaflığın artırılması ve piyasa bozucu davranışların önlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2027'ye ertelendi.

EPDK'nin "Enerji Piyasalarında ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Ocak 2027 olarak belirlendi. 

Yönetmelik, enerji ve çevresel piyasalarda yapılan ticaretin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi şekilde yürütülmesi amacıyla piyasa bozucu davranışların önlenmesine ve ilgili tarafların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

 

