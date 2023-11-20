  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sözde sanat adı altında rezillik! Milletin parası ahlâksızlığa gitmesin

İYİ Parti'de deprem! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

İsrail'e büyük darbe! Yerli ve milli çamaşır deterjanı üretildi: Kilosu 20 liradan satılacak

Altını olan kimseye borç vermesin, kimse de borç almasın! Uzman isim gram altın için şok tahminini paylaştı

AK Parti’den flaş karar! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş “Gazze” açıklaması! Az önce tüm dünyaya duyurdu

Bunlar fıkra değil gerçek! Birgün'den aynı günde 2 evlere şenlik haber

Dilan Polat hakkında neden ağız değiştirdiler? Sosyal medya bu gazetecileri konuşuyor!

Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail'e 'Burkan füzesi' ile vuruldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak uyarı: Cihat Yaycı ‘Daha tehlikeli olacak’ diyormuş, çok fena
Spor Messi'nin Dünya Kupası'nda giydiği formalar satışa çıkıyor!
Spor

Messi'nin Dünya Kupası'nda giydiği formalar satışa çıkıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 20:50:00 -
Messi'nin Dünya Kupası'nda giydiği formalar satışa çıkıyor!

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de oynayan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda giydiği 6 forma, müzayedeye çıkacak.

Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolü oynayan 36 yaşındaki oyuncunun turnuva boyunca giydiği 6 forma, set halinde New York'ta açık artırmaya çıkarılacak.

Messi formalarının, 8 milyon sterlinin üzerinde bir bedel karşılığında satılması bekleniyor.

Diego Maradona'nın 1986 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin-İngiltere çeyrek final maçında giydiği ve eliyle attığı gole ithafen satışa çıkarılan forma, 7,1 milyon sterlinle futbol formalarında rekor fiyata alıcı bulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23