Messi'den 'Sala' çağrısı!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Messi, olasılık ve umut varken aramaların durdurulmaması çağrısı yaptı. Arjantinli futbolcu, Sala'nın arkadaşları ve ailesine de destek mesajı gönderdi.

Messi'nin yanı sıra Manchester City'nin yıldızı Sergio Aguero, Borussia Dortmund forması giyen Axel Witsel, Olympique Marsilyalı Florian Thauvin gibi futbol dünyasından çok sayıda isim, arama çalışmalarının devam etmesiyle ilgili görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Cardiff City'nin 19 Ocak'ta transfer ettiği 28 yaşındaki Sala'nın da bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

Guernsey polisinden dün yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verildiği kaydedilmişti.

Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığı belirtilen açıklamada, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiği ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Elimizdeki bütün verileri inceledikten sonra zor kararı vererek arama faaliyetini bitirdik. Bu aşamada hayatta kalma ihtimalleri son derece düşük." ifadeleri kullanılmıştı.

Sala, cumartesi günü Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.