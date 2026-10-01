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Spor Messi, İspanyol takımını satın aldı
Spor

Messi, İspanyol takımını satın aldı

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Messi, İspanyol takımını satın aldı

Messi, 1921 yılında kurulan İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından CD Eldense'yi satın aldı.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada,"CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor." denildi.

 

1921'de kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Nisan ayında İspanya 5. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın alan Messi, 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında bulunuyor.​​​​​​​

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