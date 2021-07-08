MESOB Başkanı Keskin’den "kurbanlıkları üreticilerden alın" çağrısı

MESOB Başkanı Keskin, canlı hayvan pazarını ziyaret ederek, burada besici ve kurbanlık satan köylülerle bir araya geldi.

Üreticilerin ve besicilerin emeklerinin karşılığını almaları dileğinde bulunan Keskin, “Marketler her şeyi satmaya başladı, şimdi de hepsi Kurban satmaya başladı. Ben burada Malatya halkına, Allah rızası için kurban kesecek olan tüm Malatyalılara, kendi köylüsünün üretmiş olduğu kurbanlıkları almalarını tavsiye ediyorum, davet ediyorum. Çünkü siz köylüyü ayağa kaldırmayınca şehirliyi doyuramazsınız. Köylüyü kalkındırın ki, memleket kalkınsın. Kendi esnafından ve kendi köylünden kurban alacaksın ki, köylü gelecek yıl için kurbanlık beslesin, hayvancılığa devam etsin. Kurbanlık, köylünün elinde kalırsa önümüzdeki yıl için beslemeyecek. O zaman ne olacak? Et daha çok zamlanacak.” diye konuştu.

“Marketler vicdanı bir kenara bıraktı, hepsi cüzdana bakıyor”

Marketlerin kurban kesmekten ve satmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirten Keskin, “Marketin işi kurban satmak mı? Marketler açgözlülük yapmasın. Eğer köylü üretmese, besi yapmasa, etin fiyatı artar. Marketler vicdanı bir kenara bıraktı, hepsi cüzdana bakıyor. Marketlerin cüzdanına para girdimi onlar için sorun yoktur. Köylü o kadar emek vermiş, girdisi fazla, yem çok pahalı, buna rağmen köylü ve besici direnerek hayvancılık yapıyor. Tüm Malatyalı, gelsin kendi köylüsünün üretmiş olduğu kurbanlığı alsın. Kurbanlığı gidip göreceksin, onun hazzını duyacaksın.” diye belirtti.

“Kurbanlık alırken aileyi götürüp alıştırmak lazım”

Keskin, Kurban Bayramı heyecanını tüm aile bireylerinin yaşaması gerektiğini ifade ederek, “Bir kere şunu yapmamız gerekiyor, kurbanlık alırken, aileyi götürüp alıştırmak lazım. Ailemizi kurbana özendirmemiz lazım. Kurbanın sevgisini heyecanını çocuklarımıza tattırmamız lazım. Bunun heyecanını, bunun Allah için kesildiğini çocuklarımıza öğretmemiz lazım, dini öğretmemiz lazım. Sen yurt dışında kurban kestiriyorsun, ama senin yan komşun bayramda senden et bekliyor.” dedi.

Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, ise MESOB Başkanı Şevket Keskin’e teşekkür ederek, “Şevket Başkanımın pazarımızın kurulmasında çok emeği vardır. Her zaman köylünün, çiftçinin de yanında yer almıştır, her zaman sesimiz olmuştur, sorunlarımızı dile getiriyor” dedi.





