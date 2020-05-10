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Meslekten ihraç edilen uzman çavuş dehşet saçtı

Erzurum'da, meslekten ihraç edilen uzman çavuş, baldızı ve bacanağını katletti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 01:10:00 -
Meslekten ihraç edilen uzman çavuş dehşet saçtı

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtindeki bir apartman önüne gelen ve meslekten ihraç edildiği belirtilen eski uzman çavuş M.T. (41), henüz belirlenemeyen nedenle 25 LE 192 plakalı araçtaki bacanağı F.Ö. (27) ile baldızı H.Ö'ye (29) tabancayla ateş açtı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden aracın sürücü koltuğundaki F.Ö. ile araçtan dışarı çıkan eşi H.Ö. yaralandı.

Yaralılardan F.Ö. olay yerinde öldü. H.Ö, ise ambulansla kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan M.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Saldırının ardından polis ve savcı tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.

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