Mesleki eğitimde 5’i bir yerde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” törenine katıldı.

Protokol, İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı ve mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamayı amaçlıyor.

Bakan Varank, iş gücü piyasasındaki arz-talep dengesini en iyi şekilde kurulup kabiliyet eksikliklerinin giderilmesi, gençlere ve çalışanlara değişen koşullara karşı esneklik kazandırılması ve yetenek setlerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Bakan Varank, “İşin eğitim tarafı burada, sanayi tarafı burada, üniversite tarafı burada. Bu birliktelik, genç kardeşlerimizin iş hayatına çok daha hazır bir biçimde atılmasına imkan verecek ve onları daha üretken olmaya teşvik edecek” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise “mesleki eğitim iş birliği protokolü”nün bir çekirdek protokol olmasını ve bütün Türkiye’ye, hatta uluslararası düzeyde bir modele kaynaklık etmesini beklediklerini belirterek, “Çalışma aslında bizim genel olarak eğitim sistemimizin de nasıl koordine olması gerektiği konusundaki ihtiyacını destekliyor. “Projenin takibi konusunda hepimiz üstümüze düşeni yaparsak, mesleki ve teknik eğitimde ‘ara eleman’ ifadesinin kalktığını göreceğiz. Biz artık ‘aranan eleman’ demek istiyoruz, ‘ara eleman’ demek istemiyoruz” diye konuştu.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun olanların, kendi meslekleri doğrultusunda çalışmasının özendirilmesinin önemine değinerek, protokol kapsamında İTO’nun 54 okulu gündemine aldığını, daha sonra bu sayının artırılacağını ifade etti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise mesleki eğitimde yapılacak iyileştirmeye ne kadar ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”nü imzalandı.

Protokol kapsamındaki faaliyetler İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim veren 89 okulda hayata geçirilecek.