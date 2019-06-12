Yeni askerlik yasasına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik yasasında meslek liseleri, meslek yüksekokulu mezunlarının yedek subaylıktan yararlanılması için bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan görüşmede meslek liseleri için ek tercih hakkı ve meslek yüksekokulundan mezun olan öğrencilere yedek astsubaylık yapabilmeleri konularının ele alındığı bilgisi edinildi. Meslek lisesi mezunları ne kadar askerlik yapacak? Meslek yüksekokulu mezunları yedek astsubay olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk ile Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar bir araya gelerek, TBMM gündeminde olan yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifi hakkında detalı görüşmek üzere bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Bakan Selçuk, yeni eğitim sistemi kapsamında meslek liselerini mezun olunca iş garantili hale getirmek istediğini belirtti. TBMM gündeminde olan yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifini görüşmek üzere bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Bakan Selçuk, yeni lise modelinde önemli bir yer kaplayan meslek liselerinin teşviki için meslek liselerinden mezun olanların iş hayatına kazandırılması konusunda askerlik sürecinde avantaj sağlayacak önerileri gündeme getirdi.

Yüksekokul mezunları nasıl askerlik yapacak?

Yeni eğitim sistemi kapsamında meslek liselerini iş garantili listeler haline getirmek isteyen Bakan Selçuk'un bu okullardan mezun olacak öğrencilerin başlayacak oldukları iş hayatının askerlik nedeniyle kesintiye uğraması durumunda meydana gelebilecek sorunları Bakan Akar'a aktardığı öğrenildi. Bakanlık kaynaklarından öğrenildiği kadar Bakan Akar'ın da yasa teklifi ile ilgili yapılması planlanan değişiklikler hakkında Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a bilgiler verdiği, hâlihazırda eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin üniversitelerde akademik kariyerine devam eden öğrencilerin ve akademisyenlerin tecil ve yaş sınırlarının görüşmede ele alındığı anlaşıldı.