Meslek liselerinin iş dünyasıyla hızla buluşacağı yazılım geliyor

Avdagiç, “Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu (DİEP) ile dijital çağın ruhuna uygun bir şekilde, meslek liseleri ile iş dünyasını istihdamda doğru ve hızlı bir şekilde buluşturacak bir yazılım devreye girecek. Projeyle birlikte ilk kez ülkemizde bu kadar kapsamlı bir istihdam eşleştirme platformu hayata geçirilmiş olacak” dedi.