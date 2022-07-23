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Ekonomi Meslek liselerinin iş dünyasıyla hızla buluşacağı yazılım geliyor
Ekonomi

Meslek liselerinin iş dünyasıyla hızla buluşacağı yazılım geliyor

DİEP toplantısında projenin içeriğine ilişkin bilgi veren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomik büyüme ve gelişme için iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sağlamanın önemine işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 12:01:00 -
Meslek liselerinin iş dünyasıyla hızla buluşacağı yazılım geliyor

Avdagiç, “Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu (DİEP) ile dijital çağın ruhuna uygun bir şekilde, meslek liseleri ile iş dünyasını istihdamda doğru ve hızlı bir şekilde buluşturacak bir yazılım devreye girecek. Projeyle birlikte ilk kez ülkemizde bu kadar kapsamlı bir istihdam eşleştirme platformu hayata geçirilmiş olacak” dedi.

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