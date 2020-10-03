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Aktüel Meslek liselerindeki uygulama eğitimleri öncesi son hazırlıklar değerlendirildi
Aktüel

Meslek liselerindeki uygulama eğitimleri öncesi son hazırlıklar değerlendirildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 81 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi ortamda bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:05:13 -
Meslek liselerindeki uygulama eğitimleri öncesi son hazırlıklar değerlendirildi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde 5 Ekim'de başlayacak yüz yüze uygulamalı eğitimler öncesinde, 81 ilin milli eğitim müdürüyle son hazırlıkları değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özer, 81 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi ortamda bir araya geldi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve ilgili daire başkanlarının da katıldığı toplantıda, mesleki ve teknik eğitimde 5 Ekim'de başlayacak yüz yüze uygulamalı eğitimlere ilişkin son hazırlıklar ele alındı.

Bakan Yardımcısı Özer, tüm eğitim ortamlarında sağlık ve güvenliğin öncelikli koşul olduğuna dikkati çekerek, atölyelerde gruplar halinde yapılacak yüz yüze uygulama eğitimleri öncesinde "Hijyen Kılavuzu"nda yer alan temel standartların eksiksiz uygulanacağını belirtti.

Süreçteki denetimlerin il müdürleri tarafından da yakından takip edilmesini isteyen Özer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesleki eğitimde uygulama derslerinin önemine ilişkin sözlerini ve yazılı olarak illere ulaştırdığı kriterleri hatırlattı.

Uygulama eğitimlerinin, mesleki eğitim için hayati önemi bulunduğuna ve uzaktan yapılamadığına işaret eden Özer, bu nedenle güvenli ve sağlıklı atölye ortamlarında eğitimlerin kesintisiz devam etmesinin kritik olduğunu kaydetti.

Toplantı, il müdürlerinin eğitim kurumlarındaki son durumla ilgili görüş alışverişine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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