ANKARA (AA) - Fikir ve sanat eseri sahipleri, bağlantılı hak sahipleri ve diğer mali hak sahiplerinin, meslek birliğine üye olabilmek için yönetmelik esaslarına ve meslek birliklerince belirlenen koşullara uygun bir yetki belgesi vermesi gerekecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hak sahiplerinin, meslek birliğine üye olabilmek için yönetmelik esaslarına ve meslek birliklerince belirlenen koşullara uygun bir yetki belgesi vermesi gerekecek.

Yetki belgesinin verilmesiyle belgeye konu hakları tam ruhsat şeklinde kullanma yetkisine sahip olan meslek birlikleri, bu hakların idaresi ve takibi, telif ücretlerinin tahsili ve dağıtımı konularında münhasıran yetkili olacak.

Yetki belgesinde belirtilen haklar, meslek birliğinin faaliyet gösterdiği alanda hak sahibinin yayımlanmış veya alenileşmiş bütün eser ve bağlantılı hak konuları için geçerli olacak. Meslek birliklerinin temsil yetkisine sahip olduğu eser ve bağlantılı hak konularının tespitinde, üyeleri tarafından meslek birliklerince belirlenen yöntemle yapılan bildirimler esas alınacak.

Meslek birliklerinin yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla yaptıkları temsilcilik sözleşmeleri de yetki belgesi niteliğinde sayılacak.

Hak sahipleri, verecekleri yetki belgelerinde, belgeye konu mali haklarının kullanım yetkisini en az beş yıl süreyle münhasıran meslek birliğine devretmeyi ve belgedeki sürenin sona ermesinden bir yıl önce noter aracılığıyla aksi yönde bildirim yapılmadığı takdirde bir defaya mahsus olmak üzere yetki süresinin aynı süre için uzatılmış sayılacağını kabul ve taahhüt edecek.

- Meslek birliğinin yetki belgesi kapsamında hak ve yükümlülükleri

Meslek birliği, hak sahiplerince verilecek yetki belgesine konu hakları kendi adına kullanmaya, üçüncü kişilere kullandırmaya, kullanmaktan men etmeye, kullanımlar karşılığında ödenen ücreti teslim almaya, bu hakların takibi ve tahsili için her türlü kazai, idari ve icrai yollara müracaat etmeye ve takip etmeye yetkili ve yükümlü olacak.

Meslek birliğinden eser ve bağlantılı hak konularının kullanım iznini alanlar, yalnız meslek birliği ile anlaşmak suretiyle bu izni başkasına verebilecek.

Hak sahibinin ölümü halinde yetki belgesi kanuni mirasçılarla devam ettirilecek. Veraset, kanuni yollarla ispat edilinceye ve birden fazla mirasçı bulunması durumunda içlerinden birisi vekil olarak belirleninceye kadar ödenmesi gereken tutar meslek birliğince muhafaza edilecek.

Ölümünden sonra hak sahibine ödenmesi gereken gelirin dört yıl arka arkaya masraf ve aidatları karşılayamayacak miktarda olması halinde yetki belgesi sonraki takvim yılı bitiminde sona erecek.

- Hak sahiplerinin yetki belgesi kapsamında hak ve yükümlülükleri

Yetki belgesi veren hak sahibinin, belgeye konu hakkı başka kişilere kullandırması yalnızca meslek birliğinin izniyle mümkün olacak. Ancak hak sahipleri, meslek birliğini yetkilendirmiş olsalar dahi, eserlerinin ve bağlantılı hak konularının ticari olmayan amaçlarla kullanımına, meslek birliğince belirlenmiş yönteme uygun olarak izin verebilecek.

Hak sahibi, yetki belgesinde belirtilen haklarını, kısmen veya tamamen başkalarına devredebilecek. Bu durumda yetki belgesi, devredilen haklar ile eser ve bağlantılı hak konuları bakımından feshedilmiş sayılacak ve geçerli olduğu süredeki dağıtım bedelleri meslek birliğine bildirilen kişiye yapılacak.

- Yetki belgesinin feshi

Hak sahipleri, en geç altı ay öncesinden noter aracılığıyla bildirmek kaydıyla yetki belgesini feshedebilecek.

Üyenin bildirimi üzerine veya herhangi bir şekilde yetki belgesinin feshi halinde, meslek birliği, feshin takvim yılı sonunda yürürlüğe gireceğine karar verebilecek.

Bu yönetmelik, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla meslek birliğine yetki belgesi vermemiş meslek birliği üyeleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde bir yetki belgesi verecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen yetki belgeleri, süreleri dolmamış olsa dahi bu yönetmeliğe uygun şekilde, 1 Ocak 2023'e kadar yenilenecek.

İlgili yönetmelik çerçevesinde üyelerinden yetki belgesi alan meslek birlikleri, otel, radyo-televizyon kanalı, dijital platformlar gibi kullanıcıları bu belgeye dayanarak lisans veriyor.