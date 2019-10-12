Meskun mahal ne anlama geliyor? Türkiye ve Suriye Milli Ordusu’nun Fırat’ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı son dakika haberleri merak edilirken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyurulan habere göre, Ceylanpınar’ın karşısındaki terör örgütü PKK-PYG’nin kontrolündeki Resulayn’da meskun mahali kontrol altına alındığı açıklanmasıyla birlikte meskun mahal nedir? Meskun mahal ne demek? Soruları da araştırılmaya başlandı. İşte Meskun mahal ne demek? sorusuna ilişken haberin detayı.

Meskun mahal ne demek?

İnsan oturan, şeneltilmiş (yer).

Dünyanın insanlarla meskun olan sadece dörtte bir kısmı.

Yurt edinilmiş (yer).

Meskun mahal: Yerleşim merkezi (yeri).

Meskun mahalde hızlı araba kullanmak suçtur!

Meskun kılmak: Şeneltmek.