THY- Euroleague
0553 313 94 23

MESKİ açıkladı! 48 saat su kesintisi olacak

Mersin'de Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki bazı mahallelerde 48 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

18 Aralık 2018 Salı 14:05
MESKİ açıkladı! 48 saat su kesintisi olacak

Mersin'de merkez Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde bazı mahallelerde 21 Aralık Cuma günü 48 saat süreyle zorunlu su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (MESKİ) yapılan açıklamada, Toroslar ilçesi Anıt Katlı Kavşağı yapım işi kapsamında, su borularının deplase çalışması tamamlandığından, söz konusu boruların bağlantı çalışmalarının yapılacağı belirtilerek, bu nedenle 21 Aralık Cuma günü 08:00 ile 23 Aralık Pazar günü 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Mahalle mahalle duyuruldu

Açıklamada, kesinti nedeniyle Aydınlıkevler, Dumlupınar, Cumhuriyet, Barboros, Akkent, Eğriçam, Güvenevler, Bahçelievler, Hürriyet, İhsaniye, Nusratiye, Siteler, Gündoğdu, Hal, Müfide İlhan, Çilek, Özgürlük, Çay, Barış, Turgut Reis, Mahmudiye, Bahçe, Mesudiye, Yeni Mahalle, Üç Ocak, Güneş, Şevket Sümer, Karaduvar, Alsancak, Sağlık, Demirtaş, Turunçlu, Turgut Türkalp, Osmaniye, Tozkoparan, Selçuklar ve Kurdali mahallelerine su verilemeyeceği ifade edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:05
  1. Osmaniye
  2. Aydın
  3. su kesintisi
  4. İSKİ
  5. MESKİ
  6. Mersin
  7. Mersin su kesintisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı
    1. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    2. Beslenme çantası hazırlarken...
    3. Fotoğraflar az önce geldi! Sınırda..
    4. Boş oturanı Allah da sevmez kul da...
    5. Yeni yıl hediyeleri Beko'dan
    6. "Başarıya imza atacağız"
    7. Erdoğan'ın Başdanışmanı Ali Koç..
    8. GÜNCELLEME - Kırşehir'de ambulans..
    9. CHP Ardahan ilçe belediye başkan..
    10. Arçelik'ten şık ve teknolojik yılbaşı..
    11. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar..
    12. Murat Özdemir akıl hastanesine sevk..
    13. Judoda Türkiye Şampiyonası heyecanı
    14. CHP Adıyaman ilçe belediye başkan..
    15. Erdoğan Ampute Milli Takım'ı kabul etti
    16. "Ligde ilk 6'da yer bulmaya çalışacağız"
    17. 2018 Dünya Latin Dansları Kupası
    18. CHP Kırşehir ilçe belediye başkan..
    19. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor