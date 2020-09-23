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Gündem ‘Mesih’ olduğunu iddia eden tarikat lideri için harekete geçildi
Gündem

‘Mesih’ olduğunu iddia eden tarikat lideri için harekete geçildi

Rusya'da kendini ‘Mesih’ ilan ederek Hz. İsa olduğunu iddia eden ‘Sergei Torop’ adlı bir tarikat lideri Sibirya'da düzenlenen büyük operasyonla derdest edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:45:00 -
‘Mesih’ olduğunu iddia eden tarikat lideri için harekete geçildi

Rusya’da kendisini Hz. İsa Aleyhisselam’ın yeniden vücut bulmuş hali olduğunu iddia ederek ‘Mesih’ olduğunu söyleyen ve “Tanrı benim üzerimdem konuşuyor” diyen ‘Sergei Torop’ isimli tarikat lideri Sibirya'da özel güçlerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Rus yetkililer, 30 yıldır faaliyet gösteren sahte Mesih’in müritleri arasında Vissarion adıyla bilinen 59 yaşındaki polis memurunun da bulunduğu ve bu kişi hakkında yasa dışı dini bir örgüt kurmak suçundan dava açılacağını açıkladı. Öte yandan sapkın tarikatın mensuplarından zorla para topladığı ve bu kişilere duygusal şiddet uyguladığı da kaydedildi.

Rus Ortodoks Kilisesi daha önceden sapkın tarikat lideri hakkında rahatsızlığını belirtmiş ancak hukuki bir işlem uygulanmamıştı. Rusya’nın sapkın tarikat için neden şimdi harekete geçtiği henüz bilinmiyor.

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Yorumlar

Adil

Tabi yıl 2020 olunca bu tur haberler aptalca geliyor.
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