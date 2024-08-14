Mesele lityum, sen hâlâ anlamadın mı? O ülke çok fena karıştı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Sırbistan’daki lityum madenleri protestolarının küresel bir güç mücadelesinin parçası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Vucic’in denge politikası izlerken Rusya ve Çin’le iş birliği yapmasının Batı’yı rahatsız ettiğini yazan Altınok, lityumun elektrikli araçlar için stratejik bir kaynak haline geldiğini vurguladı. Vucic’e karşı yapılan protestoların arkasında küresel çıkarların olduğunu ifade eden Melih Altınok, şunları kaydetti:

"İkinci Dünya Savaşı'nın fitilinin ateşlendiği Sırbistan'ın sokakları yine karışık. Ülke sokaklarında ülkede açılması planlanan lityum madenleriyle ilgili kitlesel protestolar var.

Birkaç ay önce "büyük çatışma kaçınılmaz" çıkışıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Vucic, Rus istihbaratı tarafından Batı destekli bir darbe yapılabileceği konusunda uyarıldığını söylüyor.

Ne var ki, son dönemde Vucic'in izlediği denge politikasına bakınca Sırbistan sokaklarındaki lityum madeni karşıtı göstericileri herkes organize etmiş olabilir.

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Doğru, Vucic, Putin'in en iyi müttefiklerinden. Geçtiğimiz aylarda ülkesine resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı ortak basın toplantısında da Çin'in son 3 yıldır Sırbistan'daki en büyük yatırımcı olduğunu vurguladı. "Sırbistan'ın savunması bugün Çin'in desteğiyle daha güvenilir" dedi.

Ancak Sırp Cumhurbaşkanı, geçen ay Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Belgrad'da bir araya gelerek ham madde, elektrikli araçlar ve batarya üretimi konusunda stratejik mutabakat zaptı anlaşması imzalamıştı.

Çin'e ve Almanya'ya lityum sağlayacak madenin sahipleri de İngilizler. Avrupa Birliği de işin içinde. Hatta çevrecilerin ağzını tıkayacak yeşil raporlar da alınmış.

Evet, konsorsiyumda bir tek ABD yok. Ya da daha doğru bir ifadeyle lityuma hücum halinde olan Elon Musk.

Olaylar, Vucic'e denge politikasında işin içine İngilizleri katacak kadar ileri gitmemesi için Putin'den bir mesaj da olabilir pekala.

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LİTYUM NEDEN ÖNEMLİ?

Elektrikli araçlarla birlikte bu araçların pillerinde kullanılan lityum, nikel, kobalt gibi ürünlere ihtiyaç arttı. 2030 itibarıyla Çin, Avrupa ve ABD'deki araçların yaklaşık yüzde 60'ı elektrikli olacak. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), 2040 itibarıyla lityuma talebin 2020'ye göre 40 kat artabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Çin'in lityum işleme fabrikaları ve pil üterimi açısından dünya pazarında baskın durumda. Ancak pazarı besleyecek lityum kaynaklarının gün yüzüne çıkarılmaması halinde tedarik zinciri çökebilir."