Mesele Kanal İstanbul karşıtlığı değil! İşte mağdur edebiyatı yapan İmamoğlu gerçeği

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İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Ya Kanal ya İstanbul'', ''Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?'' afişleriyle ilgili inceleme başlattı. Söz konusu afişlerin hangi bütçeyle yapıldığı konusunda inceleme yapılacağı belirtilirken, CHP'li İmamoğlu ve avanesi hemen mağdur edebiyatına başladı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu inceleme üzerinden mağdur edebiyatı yapan İmamoğlu ve saz takımının ipliğini pazara çıkardı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahsanoğlu'nun yorumlarıyla gündeme gelen Manşetlerin Dili'nde, İBB hakkında başlatılan inceleme de masaya yatırıldı.

"Herkes Kanal İstanbul'a destek de çıkabilir, karşı da çıkabilir, görüşlerini bildirebilir" diyen Karahasanoğlu, Kanal İstanbul hakkında İBB'nin yaptığı reklamların CHP kasasından karşılanmasının normal olduğunu, belediye kasasından karşılanmasının ise yanlış olduğunu vurguladı.

Belediye bütçesinin ideolojik faaliyetlere harcanamayacağının altını çizen Karahasanoğlu, "Kanal İstanbul'a ancak kendi cebindeki parayla karşı çıkar. Doalyısıyla büyükşehir kasasından çektiği paralarla merkezi yönetimin yapmak istediği Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için inceleme balşatıldı." diye konuştu.

Ayrı Karahasanoğlu, incelemenin İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener tarafından duyurulduğunu hatırlatarak, "Demek ki İmamoğlu kendi genel başkanına güvenmiyor, İYİ Parti'nin Meral Akşener'ine aktarıyor, Akşener de bir televizyon kanalında gündeme getiriyor" ifadelerini kullandı.