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Meşe palamudunun faydaları nelerdir?

Eylül ayının gelmesiyle ismini sık sık duyacağımız, bu ayda toplanıp saklanan meşe palamudunun faydalarını sizler için derledik. Meşe palamudunun yararları nelerdir? Meşe palamudu kahvesi nasıl yapılır? Meşe palamudunun kullanım alanları nelerdir? Bütün detaylar haberimizde saklı...

05 Eylül 2019 Perşembe 19:39
Meşe palamudunun faydaları nelerdir?

Eylül ayının gelmesiyle ismini sık sık duyacağımız, bu ayda toplanıp saklanan meşe palamudunun faydalarını sizler için derledik. Meşe palamudunun yararları nelerdir? Meşe palamudu kahvesi nasıl yapılır? Meşe palamudunun kullanım alanları nelerdir? Bütün detaylar haberimizde saklı...

Meşe palamudu pek bilinmemesine rağmen faydaları oldukça fazladır. Kurutulup bitkisel tedavilerin birçoğunda kullanılan palamudun yapraklarının da yararı vardır.

Eylül ayında toplayıp, kurutarak saklayabilirsiniz. Kuruttuktan sonra toz halinde de tüketebilir, saklayabilir ya da çay olarak demleyebilirsiniz. Yiyerek ya da içilerek tüketilmesinin yanı sıra, direkt olarak derinize sürebilirsiniz.

Yıllar önce kırsal bölgelerdeki kadınlar, palamut suyu ile cilt bakımı yaparak, genç kalmaya çalışırlardı. Aynı etkileri, deneyerek siz de görebilirsiniz. 

Palamudun faydaları nelerdir?

  • Deforme olmuş deriyi derinlemesine iyileştirir ve onarır.
  • Demleyip bir gün bekletilen suyu, cilt temizliği ve hücre yenilenmesinde etkilidir.
  • Sindirim problemlerini ortadan kaldırır. Mide, bağırsak ve böbrekleri temizler.
  • İshal ve kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırıp, boşaltım sisteminin eski haline dönmesini sağlar.
  • Kötü kolesterol seviyesini düşürür.
  • Damar tıkanıklığını önler.
  • Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
  • Balla karıştırıldığında, iltihap söker.
  • Obeziteyi engeller ve riskini en aza indirir.
  • Kemik sağlığı ve gelişimi konusunda da oldukça etkili olan bu besin, içeriğindeki; potasyum, fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik erimesini engeller.
  • Beyni direkt olarak etkiler ve alzheimer gibi hastalıkları önler.
  • Tozunu demlediğinizde, egzama ve kaşıntıyı durdurur.
  • Metabolizmayı güçlendirir.

Meşe palamudu kahvesi nasıl yapılır?

meşe palamudu kahvesi nasıl yapılır?

Meşe palamudunu yaklaşık 20 dakika kaynatın. 

Soğuduktan sonra, dış kabuğunu çıkarın ve küçük parçalar elde edene kadar kesin veya ezin.

Bazen ara sıra karıştırarak koyu kahverengi olana kadar parçaları 200 derecede 35 ila 40 dakika boyunca kızartın.

Kavrulmuş meşe palamutlarını öğütmek için bir kahve değirmeni kullanın.

Palamut kahvesinin tozu hazır. En iyi pişirme için her 150 ml su için 1 çorba kaşığı kadar kullanın.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 19:39
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