Mescit hazımsızlığı... Can Ataklı yine dindarlara kin kustu
Yaptığı açıklamalarda sık sık dindar kesimi diline dolayan Can Ataklı, bir kez daha açtı ağzını yumdu gözünü...
Yaptığı yorumlarla tepki çeken Can Ataklı bir kez daha dindar kesime yüklendi. CHP’li Ataklı, okullardaki din eğitimine öfke kustu.
Can Ataklı, Youtube kanalı üzerinden kendisine gelen soruları cevapladı. Ataklı din eğitimi için, “Okullar pozitif bilim yeridir, dini bilgilerin alındığı yer değildir. Okula mescit yapamazsın. Namazını gitsin evinde kılsın” ifadelerini kullandı.