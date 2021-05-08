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Gündem Mescidi Aksa saldırısında son durum ne?
Gündem

Mescidi Aksa saldırısında son durum ne?

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırısında birçok Filistinli yaralandı. İslam aleminin endişe ve üzüntü ile takip ettiği olaylarda son durum ne?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 17:23:00 -
Mescidi Aksa saldırısında son durum ne?

Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırının ardından, saldırıya karşı dünya çapında tepkiler gelirken, saldırının detaylarını merak eden vatandaşlar arama motorlarına koştu. Peki, Mescidi Aksa'da neler oluyor, son durum ne?

Mescidi Aksa saldırısında son durum ne?

İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayından yazılı açıklama yapıldı.

Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.

Mescid-i Aksa’da İsrail polisinin müdahalesi devam ederken, diğer taraftan teravih namazı belirli aralıklarla sürüyor.

Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, şu ana kadar Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

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