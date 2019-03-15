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Mescide saldırdılar! Bir alçaklık daha

Yeni Zelanda'daki hain saldırının ardından bir alçaklık haberi de Avrupa'dan geldi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan bir mescide art arda iki saldırı düzenlendi.

15 Mart 2019 Cuma 19:10
Mescide saldırdılar! Bir alçaklık daha

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir mescide iki sabah arka arkaya saldırılar düzenlendi.

Mellunmaki semtinde bulunan mescidine yönelik saldırılarda maddi hasar meydana geldi. Mescidi kullanan cemaatin yönetim kurulu üyesi Hasan Sahim, yaptığı açıklamada, mescidin duvarlarına İslam'a ağır hakaretler içeren ifadeler yazıldığını belirtti.

Soruşturma devam ediyor

Helsinki Emniyet Müdürlüğünden Komiser Sampo Suomala da çirkin saldırı ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Helsinki Emniyet Müdürlüğü Suçları Önleme Dairesi Yöneticisi Jari Taponen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki camilere yönelik terör saldırılarıyla ilgili yorumda bulunurken, Finlandiya'daki Müslümanların da sürekli nefret suçlarına maruz kaldıklarını ifade etti.

Taponen açıklamasında, nefret söylemlerinin toplumda alışageldik güncel bir konu gibi algılanmasının, bir süre sonra suçların da sıradan vakalar gibi genelleşmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:10
  1. Helsinki
  2. Yeni Zelanda

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