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Gündem Mescid-i Aksa'ya saldırı sırasında Alparslan Kuytul'dan skandal benzetme!
Gündem

Mescid-i Aksa'ya saldırı sırasında Alparslan Kuytul'dan skandal benzetme!

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) 'itikaf' ibadetini provokasyona çevirecek kadar gözü dönen Alparslan Kuytul, serbest kaldığı gün yaptığı İsrail benzetmesi ile 'yazıklar olsun' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 23:44:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Yaptığı 'itikaf' provokasyonundan sonra sevkedildiği savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, yaptığı ilk konuşması ile 'yazıklar olsun' dedirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atmayı sürdürdü!

Kuytul, Türkiye'de Müslümanların özgürlük alanını bugünlere getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atmayı sürdürdü. 'İtikaf' ibadetini provokasyona çevirerek camilerde istenmeyen görüntülerin yaşanmasına sebep olan Kuytul, "Sadece 'itikaf' yapmak istedik. Peygamberimiz'in (SAV) sünnetini canlandırmak istedi. Ve buna hiçbir sebep göstermeden müdahale ettiler." dedi.

Skandal İsrail yorumu!

Alparslan Kuytul sözlerine, "Yanlış bilmiyorsam 20-30 kadar camiyi hücre evi basar gibi bastılar." diyerek devam etti. Katil İsrail'in dün akşam, tüm dünyanın gözleri önünde Mescid-i Aksa'daki kahpe saldırısını güzelleyecek kadar kendini kaybeden Kuytul, şu skandal değerlendirmeyi yaptı: "İsrail bile namaz kılarken, Kur'an okurken camiye girip, camiyi basmıyor."

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Yorumlar

Neron 11

Senin gibi .... müslümansa ben değilim , zira seninle aynı dine mensup olamayız kuytu ...
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Vatandaş

Fitne ve fesat çıkaran aslında batıni bir zihniyet.
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