Mescid-i Aksa'ya saldırı sırasında Alparslan Kuytul'dan skandal benzetme!

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Yaptığı 'itikaf' provokasyonundan sonra sevkedildiği savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, yaptığı ilk konuşması ile 'yazıklar olsun' dedirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atmayı sürdürdü!

Kuytul, Türkiye'de Müslümanların özgürlük alanını bugünlere getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atmayı sürdürdü. 'İtikaf' ibadetini provokasyona çevirerek camilerde istenmeyen görüntülerin yaşanmasına sebep olan Kuytul, "Sadece 'itikaf' yapmak istedik. Peygamberimiz'in (SAV) sünnetini canlandırmak istedi. Ve buna hiçbir sebep göstermeden müdahale ettiler." dedi.

Skandal İsrail yorumu!

Alparslan Kuytul sözlerine, "Yanlış bilmiyorsam 20-30 kadar camiyi hücre evi basar gibi bastılar." diyerek devam etti. Katil İsrail'in dün akşam, tüm dünyanın gözleri önünde Mescid-i Aksa'daki kahpe saldırısını güzelleyecek kadar kendini kaybeden Kuytul, şu skandal değerlendirmeyi yaptı: "İsrail bile namaz kılarken, Kur'an okurken camiye girip, camiyi basmıyor."