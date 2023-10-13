Mescid-i Aksa’ya girişleri engellenen Müslümanlar namazlarını orada kıldılar

İsrail polisi, Kudüs'te Cuma namazı kılmak için gelen Müslümanlara gaz bombası ile sert bir müdahale gerçekleştirildi.

İsrail polisi cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya alınmayıp ara sokaklarda, mahallelerde toplanıp cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlara hem gaz bombası attı hem de atlı polislerle müdahale etti. 40 yaşının altındaki müslümanlar Mescid-i Aksa’ya alınmamıştı. Mescid-i Aksa’ya girişi engellenen Müslümanların bir kısmı Aslanlı Kapı yakınlarında Cuma namazını kıldı