Mescid-i Aksa’ya girişleri engellenen Müslümanlar namazlarını orada kıldılar
Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellenen Müslümanların bir kısmı Aslanlı Kapı yakınlarında Cuma namazını kıldı
İsrail polisi, Kudüs'te Cuma namazı kılmak için gelen Müslümanlara gaz bombası ile sert bir müdahale gerçekleştirildi.
İsrail polisi cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya alınmayıp ara sokaklarda, mahallelerde toplanıp cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlara hem gaz bombası attı hem de atlı polislerle müdahale etti. 40 yaşının altındaki müslümanlar Mescid-i Aksa’ya alınmamıştı. Mescid-i Aksa’ya girişi engellenen Müslümanların bir kısmı Aslanlı Kapı yakınlarında Cuma namazını kıldı
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