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Gündem Mescid-i Aksa’ya girişleri engellenen Müslümanlar namazlarını orada kıldılar
Gündem

Mescid-i Aksa’ya girişleri engellenen Müslümanlar namazlarını orada kıldılar

Yeniakit Publisher
2023-10-13 14:10:00 -

Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellenen Müslümanların bir kısmı Aslanlı Kapı yakınlarında Cuma namazını kıldı

İsrail polisi, Kudüs'te Cuma namazı kılmak için gelen Müslümanlara gaz bombası ile sert bir müdahale gerçekleştirildi.

İsrail polisi cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya alınmayıp ara sokaklarda, mahallelerde toplanıp cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlara hem gaz bombası attı hem de atlı polislerle müdahale etti. 40 yaşının altındaki müslümanlar Mescid-i Aksa’ya alınmamıştı. Mescid-i Aksa’ya girişi  engellenen Müslümanların bir kısmı Aslanlı Kapı yakınlarında Cuma namazını kıldı

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