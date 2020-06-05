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Mescid-i Aksa’da ilk cuma namazı kılındı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Mescid-i Aksa’nın açılmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:40:36 -
Mescid-i Aksa’da ilk cuma namazı kılındı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Mescid-i Aksa’nın açılmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbir amacıyla yaklaşık 2 ay kapalı olan işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, pazar günü yeniden ibadete açıldı. Salgın nedeniyle uzun süredir Mescid-i Aksa’da cuma namazını kılmayan Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın açılmasının ardından ilk cuma namazını kılmak için Aksa’ya akın etti. Mescid-i Aksa’nın avlusunu dolduran Filistinliler, cuma namazını kıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 50 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı. Namaz öncesi Mescid-i Aksa’da görev yapan çalışanlar, temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı. Korona virüse karşı alınacak talimatlar duvarlara da asıldı.

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