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Siyaset Mesaj yerine ulaştı! Bahçeli'nin çizmelerini Yunanistan yüzünde hissetti
Siyaset

Mesaj yerine ulaştı! Bahçeli'nin çizmelerini Yunanistan yüzünde hissetti

Yeniakit Publisher
2023-08-20 18:34:00 -
Mesaj yerine ulaştı! Bahçeli'nin çizmelerini Yunanistan yüzünde hissetti

KKTC'de yol çalışmasını engellemeye çalışan BM güçlerine karşı Türk askerinin müdahalesine ilişkin çizme giyerek 'Kıbrıs Türk'tür' göndermesinde bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin mesajı Yunanistan'da ses getirdi.

KKTC'deki yol inşaatı gerilimine dair "BM'nin Rumların telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur" açıklamasında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan da 'çizmeli' mesaj verdi.

MHP'nin kurumsal hesabından yapılan paylaşıma ''Kıbrıs Türk'tür'' notu düşüldü.

Ses Yunan'dan geldi

Tarihi mesajların yer aldığı çizmeli görüntüler, Yunan medyasında da gündem oldu. Greek City Times isimli haber sitesi, haberi "provokatif açıklamalar durumu sakinleştirmeye yardımcı olmuyor" ifadeleriyle servis etti. Haberde KKTC'den 'işgal yetkilileri' şeklinde bahsedildi.

Çizmenin hikayesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te, Antalya'nın kendilerine verilmesini isteyen İtalyan Büyükelçisi'nden müsaade isteyip mareşal kıyafetini ve çizmesini giydikten sonra, "Buyrun, şimdi sizi dinliyorum" demişti. Tarih sayfalarına büyük bir rest olarak giren bu anı, daha sonra Hatay meselesinde yeniden gündeme gelmişti. Atatürk'ün daha sonra Fransız Büyükelçi ile Hatay konusunu görüşürken de "Bana çizmelerimi yeniden giydirmeyin." ifadesini kullanması tarihe 'Hatay için gerekirse yeniden savaşırım' mesajı olarak kaydedilmişti.

'Kıbrıs Türk'tür' mesajında siyah çizme giyen Bahçeli'nin de vermek istediği mesaj, Türkiye'nin gerekirse KKTC için yeniden savaşabileceği olarak yorumlandı.
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