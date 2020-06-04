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Ekonomi

Merzifon OSB’de fabrika temeli atıldı

Amasya’nın Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:21:00 -
Merzifon OSB’de fabrika temeli atıldı

Amasya’nın Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 1. etap ilave alanında bir fabrikanın temeli atılarak inşasına başlandı.


Yeni yatırımların hayata geçtiği, normalleşme süreciyle sanayi çarklarının yeniden hızla dönmeye ve üretimin yoğunlaşmaya başladığı Merzifon OSB’de 1. etap ilave alanında bir fabrikanın temeli atılarak inşasına başlandı. Bir tekstil firması tarafından inşasına başlanan fabrikanın hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Bu süreçte devletimize ve ülkemizin geleceğine güvenip yatırım yaparak ilimiz ekonomisi ile istihdamına katkı sağlayan girişimcilerimizi tebrik ediyorum” dedi.


Firma sahibi Şener Şen, faaliyetlerine olan desteği dolayısıyla Vali Varol’a teşekkür etti.


Kurban kesilerek dua edilen temel atma programına ayrıca Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yetkililer katıldı.

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