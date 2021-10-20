Meryem Ana otu ne işe yarar? Fatma Ana otu faydaları neler?

Meryem ana otu hamile kalmaya yardımcı olmasının yanı sıra cilt yaralarına da iyi geldiği bilinmektedir. Doğumdan önce kullanılan Meryem ana otu doğumu kolaylaştırdığı söylenir. Meryem Ana otunu erkeklerin kullanırsa sperm miktarının artmasına neden olur. Bir rivayete göre Meryem ana otunun Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma tarafından dikilmiş olmasıdır. Bundan dolayı da Meryem Ana otuna Fatma Ana otu da denilmekte.

Meryem Ana otu hamileliği artırıyor mu?

Meryem ana eli otu doğası gereği çoğalan bir bitkidir. Sabah'ta yer alan habere göre, doğadaki her bitkinin görevi olduğu gibi Meryem ana otunun da kendi kendine tohumlandığı bilinir. Bu tohumlanmayı kolaylaştırıcı etkisinin kadınlar üzerindeki açıklaması ovülasyonu temsil eder.

Meryem Ana otu doğumu kolaylaştırıyor mu?

Meryem ana otu hamile kalmayı kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olduğu gibi doğum esnasında da kadınlara yardımcı olur. Doğum sancılarını azaltmak, doğum esnasında rahim ağzının genişlemesine yardımcı olarak hamile kadınların doğumunun daha rahat ve ağrılarında azalma olarak sonlanmasını sağlar.

Meryem Ana otu rahime iyi geliyor mu?

Doğumdan önce içilen Meryem ana otu, doğum esnasında rahatlatıcı etkiye sahip özelliğinin dışında doğumdan sonra da kadınlarda kan akışını hızlandırdığı için rahim kanamasını azaltıcı etkiye sahiptir. Böylece doğum sonrası kadınların iyileşme süreci daha hızlı gerçekleşecektir. Ayrıca Meryem ana eli otunun suyu içildiği zaman ölü fetüsün rahimden atılması kolaylaşır.

Meryen Ana otu idrar kaçırmayı önlüyor mu?

Meryem ana eli otu, küçük yaşlarda başlayan kişinin bünyesine ve genetik yatkınlığına göre devam eden idrar kaçırma sorununu önler. Çok küçük yaşlarda fazla önemsenmeyen ancak yaş ilerledikçe kişide, hem psikolojik hem de fizyolojik etkiler meydana getiren idrar kaçırma sorunu istenmese de sosyal hayatı etkiler. Küçük yaşta başlayan bu sorunu çözmeye Meryem ana otu büyük oranda yardımcı olur. Meryem ana otunun suyu düzenli bir şekilde kür gibi kullanıldığı zaman idrar kaçırma sıkıntısını azaltır.

Meryem Ana otu yaralara iyi geliyor mu?

Meryem ana otunun içinde bulunan antioksidan, antimikrobiyal ve hipoglisemik özelliklerinden dolayı siğil ve temru gibi cilt yaralarını tedavi edici özelliğe sahiptir. Meryem ana otu ve bir miktar suyu yatmadan önce bir kaba koyup yaralı bölge içinde bekletilir. Beş dakika bekledikten sonra yaralı bölge sudan çıkarılır. Ama bekletilen bölge yıkanmaz. Eğer yaralı bölge suda bekletilecek yerde değilse örneğin; sırt, göğüs veya bacakta ise otun suyu bir kova suya eklenir ve banyoda bütün vücuda dökülür. Su ile durulama yapılmaz. Bu şekilde 21 günlük kürler düzenli uygulandığı takdirde faydası görülür.

Meryem Ana otu kullanımı nasıl?

Kolaylıkla hamile kalmak isteyen kadınlar, Meryem ana eli otunun şifalı ve mistik etkisinden yararlanmak için öncelikle ovülasyon günlerini not almalıdır. Daha sonra bu günlerde eşleri ile birleşme sağlamadan önce Meryem ana eli otunu geniş bir kaba alarak üzerine su koyup bekletmeleri gerekiyor. Sonrasında bu şifalı suyu sabah ve akşam birer bardak olmak üzere bitene kadar içmeleri durumunda hamile kalmaları kolaylaşır. Doğum sancısı başlayan kadınlar da yine aynı şekilde Meryem ana otu öncelikle suya koyulup 20-30 dakika beklettikten sonra içilir. Bu uygulama ile Meryem ana otu rahmin açılmasını kolaylaştırır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise bir bardaktan fazla içilmemesidir. Ayrıca idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler Meryem ana otunun içerisinde bulunan diken tohumunu çiğneyerek yedikleri takdirde sorunlarına çözüm bulabilirler.