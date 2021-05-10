Sabah erken saatlerde İsrail polisinin bir kez daha Mescid-i Aksa'ya girmesiyle kutsal mabed savaş alanına döndü, televizyonlar olayları canlı yayınlıyor. Filistinli Meryem'in video kaydı ise sosyal medyada hızla yayılıyor.

Meryem Afifi kimdir?

Meryem Afifi'nin Filistin asıllı bir sanatçı olduğu biliniyor. İsrail polisinin hafta sonu Müslümanların kutsal mabedi Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskının yankıları sürerken, bu sabah yine utanç verici sahneler yaşandı. Gözaltına alınırken gülümseyen Meryem'in görüntüsü ise, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Kudüs'teki olaylarda Cumartesi gecesi gözaltına alınan Filistinli Meryem el Afifi'nin gülümsemesi ise, sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. İsrail polisinin saldırıp ellerini kelepçelediği Meryem, kameraya dönüp gülümsedi.