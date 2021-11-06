Merve Boluğur'dan yıllar sonra gelen itiraf! 'Pişmanım'

Bir dönem seküler yaşamın köpüklü büyüsüne kaptırarak kendisini estetiğe ve boyaya boğan oyuncu Merve Boluğur, yaptığı açıklamalarla pişmanlığını dile getirdi. Daha önce boynundaki haç kolyesi ile gündeme gelen Boluğur, kokuşmuş magazin dünyasındaki sistem dayatmasından yakındı.

"Estetikten kusacağım"

Geçtiğimiz yıllarda vücudunun birçok yerine estetik yaptırdığını söyleyen Boluğur, bunlardan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlattı. Hayatının bir döneminde yaptıklarının hatalı olduğunu itiraf eden Boluğur, şimdi ise sadelikten yana olduğunu söyledi. Estetik maceralarına ilişkin ise kokuşmuş magazin dünyasına atıfta bulunarak 'Bir sistem dayatması' diyen Boluğur, "Estetikten kusacağım. Kim ne yaptırıyorsa yaptırsın ama kendi adıma bir şey yapmayı sevmiyorum. Bunların hepsi zaten mutsuzluktan ibaret. Hepimiz aynı ölçüde olup şu kadar boya sahip olursak ideal güzellikteyiz' diye bir şey yok. Bu bir sistem dayatması." dedi.