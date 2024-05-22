Mert Hakan Yandaş için karar verildi!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş maçın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli futbolcu için sarı-lacivertli yönetim son kararı verdi.

FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİNİ UZATACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Mert Hakan Yandaş'ın görüşmelerde, "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam. İsterseniz boş mukaveleye imza atayım" ifadelerini kullandığı belirtilirken bu sözlerin Ali Koç'u oldukça mutlu ettiği de haber detayında aktarıldı.

Mert Hakan Yandaş bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı. 29 yşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

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