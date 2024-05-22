  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

22 Mayıs 1955: Nene Hatun'un vefatı (Erzurum Zaferi Kahramanı)

Yemen'de Husilerle barış için 4 ilke belirlediler

Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Fahiş fiyat ve stokçuluk ağır cezalar geliyor! 7 madde daha kabul edildi

Bill Gates ile Ekrem İmamoğlu arasındaki şok bağlantı! Her şey 6 Mayıs'tan sonra oldu

HSK kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Çok sayıda atama yapıldı

Elleri kan dolu ABD, Gazze'nin güvenliğini düşünecekmiş(!)

Libya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren hamle! Doğalgaz aranmasına nota verdiler

Selçuk Bayraktar, Kızılma ile ilgili aldıkları son kararı Türkiye'ye ilan etti! Duyan inanamadı ama gerçek

Ekrem'le Roma gezisine katılmıştı! Yavuz Oğhan'dan CHP'lileri kızacak 'heykel' sözleri
Spor Mert Hakan Yandaş için karar verildi!
Spor

Mert Hakan Yandaş için karar verildi!

Yeniakit Publisher
2024-05-22 11:53:00 -
Mert Hakan Yandaş için karar verildi!

Fenerbahçe'nin, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile sözleşme uzatacağı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş maçın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli futbolcu için sarı-lacivertli yönetim son kararı verdi.

FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİNİ UZATACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Mert Hakan Yandaş'ın görüşmelerde, "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam. İsterseniz boş mukaveleye imza atayım" ifadelerini kullandığı belirtilirken bu sözlerin Ali Koç'u oldukça mutlu ettiği de haber detayında aktarıldı.

Mert Hakan Yandaş bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı. 29 yşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mert Hakan Yandaş’ı bıraktı, o isme çattı: Sen Fenerbahçe’nin sahte kabadayısısın
Mert Hakan Yandaş’ı bıraktı, o isme çattı: Sen Fenerbahçe’nin sahte kabadayısısın

Spor

Mert Hakan Yandaş’ı bıraktı, o isme çattı: Sen Fenerbahçe’nin sahte kabadayısısın

Mert Hakan Yandaş kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Mert Hakan Yandaş kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Spor

Mert Hakan Yandaş kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı
Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı

Spor

Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı

Türkiye’yi ayağa kaldıran Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu'na yanıt
Türkiye’yi ayağa kaldıran Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu'na yanıt

Spor

Türkiye’yi ayağa kaldıran Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu'na yanıt

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a cevap!
Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a cevap!

Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a cevap!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23