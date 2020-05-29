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Spor

Mert Günok, Beşiktaş'tan teklif aldı mı? Açıklama geldi

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ismi Beşiktaş ile anılan milli kaleci Mert Günok'un transfer iddialarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:33:00 -
Mert Günok, Beşiktaş'tan teklif aldı mı? Açıklama geldi

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlatılması kararıyla ilgili konuşan Gümüşdağ, 'Tedbirlere uyulursa sezon sorunsuz bitirilir.' dedi.

Başkan resmen açıkladı

Mert Günok hakkında çıkan transfer iddialarına da değinen 47 yaşındaki yönetici, 'Mert de dahil hiçbir oyuncumuz için transfer teklifi almadık.' diye konuştu.

Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'in yıldız file bekçisi Mert Günok'u transfer edeceği iddia edilmişti.

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