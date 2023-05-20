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Gündem Mert Başaran tarih bile verdi! Bu evleri alanlar büyük kaybedecek
Gündem

Mert Başaran tarih bile verdi! Bu evleri alanlar büyük kaybedecek

Yeniakit Publisher
2023-05-20 16:17:00 -
Mert Başaran tarih bile verdi! Bu evleri alanlar büyük kaybedecek

Altın tahminleri konusunda her dediği çıkan isimlerden birisi olan Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, ev alımı yapacakları uyardı.

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, ev fiyatları konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

İnfo Yatırım'ın konuğu olan Başaran "Konut mu alınır arsa mı alınır?" sorusunu cevapladı. 

Ev alımı yapacakları uyaran Mert Başaran şunları söyledi:

Türkiye'de şu anda inanılmaz şekilde 5 milyon üstü 10 - 15 milyon gibi 1+1 2+1 gibi çok güzel evler yapılıyor.

bunların fiyatları çok ciddi rakamlar. Bunların alıcıları kesimi çok limitli. Yani Türkiye'de bu rakamları verecek 100 bin insan var.  O 100 bin insana aynı evleri satıyor. Listeler bile aynı. Aynı adam 48. evini alıyor. Bunu da yabancıyla desteklemeye çalışıyorlar. o da bir yere kadar oluyor.
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Tekrar söylüyorum, üst kademedeki evlerde dolar bazında bir düşüş ihtimali öngörüyorum. Ben büyük fiyatlı ev almayı mantıklı görmüyorum.

Ama küçük fiyatlı, 1 milyon 2 milyon ve 3 milyon bandında ikinci el 30-35 yıllık kentsel dönüşüme uygun veya olma ihtimali evler okey. 

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