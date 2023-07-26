Mert Başaran konum verdi! ‘Buralardan arsa alan servet kazanır’

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yeni yatırım tavsiyesinde bulunan Başaran şu ifadeleri kullandı:

Bir arsa alırken bana hangi bölge diye saçma soru sormayın! Bodrum'da m2 100 bin TL'ye yer var alırsan kazanamazsın Diyarbakır'da yer var m2 50 lira alırsan servet yaparsın! Konum önemli konum!