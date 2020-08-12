  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Mersinliler su faturalarını Turkcell’den kolayca ödeyebilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:01:29 -
Mersinliler su faturalarını Turkcell’den kolayca ödeyebilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dijital operatörü Turkcell, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği uygulama sayesinde Mersinlilere su faturalarını ödemede kolaylık sağlıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Mersin sakinleri, 1 Ağustos tarihinde başlayan uygulamayla bundan böyle MESKİ faturalarını Turkcell mağazalarından ve dijital satış noktalarından hızlıca ve kolaylıkla ödeyebilecek.

Turkcell, İstanbul’dan sonra Mersin’de de su faturası tahsilatına başladı. 1 Ağustos tarihinde hayata geçen uygulamayla Mersinliler, MESKİ faturalarını ödemek için banka kuyruğunda beklemek yerine, işlemlerini kentteki Turkcell mağazalarından ya da dijital satış noktalarından kolayca yapabilecek.

Hızlı ve güvenilir fatura ödeme imkanıyla Mersinlilere zamandan tasarruf ettiren Turkcell’in sağladığı bu hizmetten diğer operatör müşterileri de yararlanabilecek. MESKİ aboneleri ödemelerini Turkcell’in yeni nesil dijital ödeme paltformu Paycell aracılığıyla da yapabilecek.

- Faturasını ödeyene 1 GB internet hediye

MESKİ faturalarını 30 Eylül’e kadar Turkcell mağazaları aracılığıyla ödeyen Mersinliler eğer Turkcell kullanıcısıysa 1 GB internet paketi de kazanma şansı yakalayacak.

Hediye internete sahip olmak isteyen kullanıcıların 5955’e KATIL FATURA yazıp gönderdikten sonra Paycell uygulaması üzerinden ya da Turkcell mağazalarından MESKİ faturalarını ödemesi yeterli oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz
Gündem

Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz

Rusya'nın koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kısa bir sürede bir aşının uygulama..
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik
Dünya

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye yolladığı Oruç Reis bölgedeki kukla devletler tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Yunanistan’dan s..
ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak 166 bin 273'e yükseldi.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı