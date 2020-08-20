  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersinli çiftçi, kumruların yuva yaptığı kamyonetini kullanmıyor
Aktüel

Mersinli çiftçi, kumruların yuva yaptığı kamyonetini kullanmıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:51:14 -
Mersinli çiftçi, kumruların yuva yaptığı kamyonetini kullanmıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçi İsmet Ateş, kamyonetine yuva yapan kumruları rahatsız etmemek için aracını çalıştırmıyor.

Esenpınar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ateş, sebze taşımak için bindiği kamyonetinin ön camına kumruların yuva yaptığını gördü.

Yuvadaki 2 yumurtayı fark eden Ateş, bunun üzerine kamyonetini çalıştırmayıp, komşusundan emanet araç istedi.

Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşların yumurtadan çıkmasını bekleyeceğini anlatarak, "Yavrular için aracımı kullanmayı bıraktım. Emanet araçla işlerimi görüyorum. Yavruların yumurtadan 21 günde çıkacağını tahmin ediyoruz. Büyümeleriyle birlikte süre 2 ayı bulabilir. Sabırla bekleyeceğiz." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tahminini açıkladı
Gündem

Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tahminini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak” dedi. AK Parti Ağrı..
DSÖ’den Irak için ciddi uyarı
Dünya

DSÖ’den Irak için ciddi uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vakalarında artış yaşayan Irak için ciddi uyarıda bulundu.
Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!
Teknoloji

Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi açıldı. Peki İlk entegre güneş paneli üretim tesisi nerede kurulacak? İlk entegre güneş ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı