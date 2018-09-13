THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Mersin'in Tarsus ilçesinde eve molotoflu saldırı

Tarsus ilçesinde 3'ü çocuk, 5 kişinin yaşadığı eve gece geç saatlerde molotofkokteylli saldırı düzenlenirken, olay anı MOBESE kameralarınca kaydedildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:56
Mersin'in Tarsus ilçesinde eve molotoflu saldırı

H.A'nın ailesiyle birlikte yaşadığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine, pazar günü gece geç saatlerde molotof kokteyli saldırısı düzenlendi.

Üzerlerinde kadın giysisi olan, yüzleri örtülü iki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda, H.A, eşi ve 3 çocuğu büyük korku yaşadı.

Atılan molotof kokteylinin evin duvarına çarpması sonucu çıkan yangın, ev halkınca kısa sürede söndürüldü. H.A, durumu polise bildirdi.

H.A, emniyetteki ilk ifadesinde bazı şahıslarla husumeti olduğunu ve saldırıyı onların yapmış olabileceğini ileri sürdü.

Ev sahibinin ifadesinden yola çıkan ekipler, MOBESE görüntülerini de inceleyip, zanlıların kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Öte yandan, olay anı MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:56
  1. Mersin
  2. Tarsus
  3. tarsusta bir eve molotoflu saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muratcan'ın katili 16 sene önce de cinayet işlemiş
    1. Muratcan'ın katili 16 sene önce de..
    2. Afyonkarahisar'da ev yangını korkuttu
    3. Şanlıurfa Viranşehir’de pamuk hasadı..
    4. Meteoroloji'den İstanbul için sel..
    5. Adıyaman’da şiddetli fırtına çatıları..
    6. Parmak kadar çocukta alerji olur mu?
    7. Burak Yılmaz'dan Trabzonspor açıklaması!
    8. Emziren anneler karaciğerinize özen..
    9. Adıyaman'da şiddetli fırtına çatıları..
    10. Giresun'da teröristler, çaldıkları..
    11. Ürdün ve Suriye'den 'sınır kapısı'..
    12. Mersin'in Tarsus ilçesinde eve..
    13. Muğla'da yağış, Ölüdeniz’in rengini..
    14. Varis ağrılarınızı azaltmaya yönelik..
    15. Burdur'da otomobil devrildi: 2 kişi..
    16. Temizliği daha kolay hale getirmek..
    17. Zonguldak'ta öz annesini öldüren..
    18. Yunanistan'daki plajda çökme: 7 kişi..
    19. ABD'den Rusya ve Çin'e yeni..
    20. Havalimanında valizden çıkan cihazlar..
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!