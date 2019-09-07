0553 313 94 23

Mersin’i daha da güzelleştirmek için Gaziantep’e gittiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan teknik ekip, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı kent estetiği ve peyzaj ile ilgili çalışmaları incelemek üzere Gaziantep’e teknik gezi düzenledi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:06
Mersin’i daha da güzelleştirmek için Gaziantep’e gittiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan teknik ekip, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı kent estetiği ve peyzaj ile ilgili çalışmaları incelemek üzere Gaziantep’e teknik gezi düzenledi.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı peyzaj mimari, mühendis ve sanat ekibinden oluşan 11 teknik personel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personeli ile bir araya gelerek, Gaziantep’te yapılan yeşil alan uygulamalarını yerinde inceledi. Botanik Parkı, Kavaklık Parkı, İstasyon Parkı, Hobi Bahçesi, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Şehitkamil Yeşil Vadi, Dülükbaba Biyolojik Gölet ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü’nü gezerek incelemeler yapan ekip, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Gaziantep’e düzenlediği gezi ile diğer illerde yapılan uygulamaları inceleyerek, Mersin’e farklı kullanımların kazandırılması, kentte yapılan yeşil alanların geliştirilmesi ve Mersin’in kent estetiği açısından daha güzel bir görünüme kavuşması için hazırlanacak projeler için fikir oluşturulmasını hedefliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:06
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu
    1. Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla..
    2. İstanbul’da DEAŞ operasyonu
    3. Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki..
    4. Sezonun ilk günlerinde en çok hamsi ve..
    5. Etüde kalana servis yok
    6. İnfaz emirlerini veren DEAŞ Emiri..
    7. BJK Hentbol takımı yeni dönemde..
    8. Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nı..
    9. Kaldırımda alev alan koltuk evde..
    10. ‘Büyüme ve işsizlik rakamları ikinci..
    11. Çocuğunuz için kahvaltıyı atlamayın
    12. Buca Belediyesi 88. İEF’de “Kadına..
    13. Kastamonu'da otomobil devrildi: Ölü ve..
    14. Dorian kasırgasının vurduğu..
    15. Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki..
    16. Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    17. Güzelliği ile dikkat çeken ’Badem..
    18. FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de..
    19. Taşköprü’ye savunma yatırımı
    20. Otomobilin altında kalan yaralı kriko..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...