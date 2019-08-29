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Mersin'den Kıbrıs'a kanoyla yolculuk başladı

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin farkındalık oluşturmak isteyen iki sporcu, Mersin'in Aydıncık ilçesinden Kıbrıs'a kadar kanoyla gitmek için denize açıldı. Sporculardan Nüşabe Deniz Paşazade: "Umuyoruz ki gençler bizi gördükten sonra madde bağımlılığı değil, spor bağımlılığına kapılır. İyi bir örnek olmayı düşünüyoruz. Tarihte ilk kez Türkiye'den Kıbrıs'a kanoyla geçilecek."

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
Mersin'den Kıbrıs'a kanoyla yolculuk başladı

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin farkındalık oluşturmak isteyen iki sporcu, Mersin'in Aydıncık ilçesinden Kıbrıs'a kadar kanoyla gitmek için yola çıktı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile kano sporcuları Şenol Özdemir ve Nüşabe Deniz Paşazade'nin iş birliğinde gerçekleştirilen deneme için Aydıncık ilçesindeki limanda tören düzenlendi.

Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, yaptığı konuşmada, ilçede böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. 

Sporcuları zorlu bir yolculuk beklediğini dile getiren Aktan, "Bu etkinlik madde bağımlılığına karşı bir mesaj veriyor. Güzel bir proje. Yolculuğun sonunda bayrağımız Kıbrıslı soydaşlarımıza ulaştırılacak." dedi. 

Kano sporcusu Şenol Özdemir ise güzel bir hazırlık sonucunda böyle bir yolculuğa çıktıklarını ve Türk bayrağını Kıbrıs'a ulaştıracaklarını aktardı.

Nüşabe Deniz Paşazade de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda önemli bir farkındalık projesini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Madde bağımlılığına karşı kürek çekeceklerini anımsatan Paşazade, "Umuyoruz ki gençler bizi gördükten sonra madde bağımlılığı değil spor bağımlılığına kapılır. İyi bir örnek olmayı düşünüyoruz. Tarihte ilk kez Türkiye'den Kıbrıs'a kanoyla geçilecek. Zor bir yolculuk bizi bekliyor ama biz hazırız. Yarın öğle saatlerinde Girne Limanı'nda olmayı planlıyoruz." diye konuştu. 

Hedef Girne Limanı 

Konuşmaların ardından Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan tarafından verilen Türk bayrağını alan sporcular kürek çekmeye başladı.

İki sporcu yarın öğle saatlerinde Girne Limanı'na ulaşmayı ve Aydıncık'tan aldıkları Türk bayrağını KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a teslim etmeyi hedefliyor.

İki sporcuya yolculuk esnasında acil durum teknesi de eşlik edecek. 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
  1. Türk bayrağını KKTC Başbakanı Ersin Tatar
  2. Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu
  4. Şenol Özdemir ve Nüşabe Deniz Paşazade
  5. Kano sporcusu Şenol Özdemir
  6. Mersin'in Aydıncık ilçesi

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